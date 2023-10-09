الهلال الأحمر الفلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على غزة خلال الليل

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد أبو مصبح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته على عدة مواقع في غزة، الليلة الماضية.

وأضاف أبو مصبح، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم، أنّ سيارات الإسعاف منتشرة في جميع المناطق بقطاع غزة، مؤكدا وجود نقص شديد في الوقود والكهرباء.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتا إلى استهداف 34 منشأة مدنية و3 أبراج في مناطق حيوية.

كانت الحكومة الإسرائيلية توعدت بإنهاء القدرات العسكرية لحماس، كما أعلنت أنّها منعت دخول السلع والوقود إلى القطاع المكتظ بالسكان، فضلا عن قطعها للكهرباء، ما يجعل غزة محاصرة بالكامل.