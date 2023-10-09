«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تاريخ مساندة مصر للقضية الفلسطينية (فيديو)

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مساندة مصر للقضية الفلسطينية، وذلك تحت عنوان «محطات تاريخية بارزة في مساندة مصر للقضية الفلسطينية».

وأفاد التقرير: «في عام 1972، كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات اول من يقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، ومن ثم طرح مبادرته التاريخية للسلام عام 1977».

وأضاف: «أُقرت وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية تطبيقا لدعوة مصر لإقامة دولة فلسطينية تحظى بقبول دولي، وذلك عام 1988، وشاركت مصر في التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993».

وتابع: «وفي عام 1997، مصر تشارك في مبادرة المجموعة العربية الهادفة لرفع التمثيل الفلسطيني الأممي من صفة مراقب إلى مكانة شبه دولة، وطرحت مصر مع الأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام عام 2001».

إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وواصل التقرير: «اقترحت مصر إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عام 2002، كما شاركت في الجهود التي أدت لإقرار خطة خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية».