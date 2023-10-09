«الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة لليوم الخامس

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها أمام مرشحي الرئاسة لليوم الخامس على التوالي، لتلقي طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن استوفوا أوراقهم، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي واستكمال الإجراءات الخاصة بالترشح مثل توكيلات التأييد، أو التزكية من أعضاء مجلس النواب.

موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدات في تلقي طلبات الترشح من الخميس الماضي وتستمر حتى 14 أكتوبر، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، ماعدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.

تلقي طلبي ترشح للانتخابات

ووفقاً لما صرح به المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة لم تتلق سوى طلبي ترشح أولهما من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية والممثل القانوني للمرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران.

ومن المُقرر أن ينعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بعد صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس، بناء على ترشيحات الهيئات القضائية، والتي رفعها المستشار عمر مروان، وزير العدل، للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصديق عليها.