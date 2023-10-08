«الوطنية للانتخابات» تعلن قبول أوراق المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قبول أوراق المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعد أن حضر ظهر اليوم بأوراق ترشحه أمام اللجنة برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

فحص الأوراق المقدمة من المرشح

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات حاليًا بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران قام بتحرير النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونًا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

فريد زهران حصل على 30 تزكية أعضاء مجلس النواب

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، حصل على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وقدم أوراق ترشحه اليوم، وذلك في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة.

الوطنية للانتخابات تعلن الاستمرار في تلقي طلبات الترشح

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الرابع، مؤكدة أنها مستمرة في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات غدًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وحتى يوم 14 أكتوبر، إذ سيغلق فيه باب قبول الطلبات في تمام الساعة الثانية ظهرًا.