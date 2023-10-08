المستشار القانوني لـ فريد زهران: «الوطنية للانتخابات» كانت متعاونة أثناء التقدم بأوراق الترشح

قال حسني عطية سبالة، المستشار القانوني للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إنه تم الانتهاء من كافة الأوراق اللازمة للترشح، وتم تقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تسلم التزكيات والأوراق اللازمة، عصر اليوم، وأعلنت الهيئة قبول أوراق ترشحه بالفعل، وبذلك يكون المرشح فريد زهران هو ثاني من يقدم أوراق ترشحه بعد المرشح الرئاسي المحتمل السيد عبد الفتاح السيسي.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد سبالة، في تصريحات لـ«الوطن» أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت في قمة التعاون والنبل وعلى مستوى راقِ خلال تقديم الأوراق، وأن هذا ما عاهدناه من القضاء المصري، مضيفا أن الحزب المصري الديمقراطي سيبدأ في تنفيذ البرنامج الانتخابي على أرض الواقع خلال الأيام القادمة، وذلك بعد تدشين الحملة رسميا منذ عدة أيام.

وأضاف المستشار القانوني للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أن الحملة موجهة إلى كل فئات الشعب وليس إلى فئة معينة، وسوف تراعي كافة المحاور التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن، مضيفا أننا لسنا في صراع مع أحد، إنما هي منافسة هدفها الانتقال الهادئ للسلطة في مصر.

المشاركة في الانتخابات

ودعا بسالة، كافة أطياف المجتمع المصري للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأن العزوف عنها ليس في مصلحة البلاد، قائلا: «نسعى لإقامة حياة ديمقراطية سليمة ونسعى لانتقال أمن وهادئ للسلطة في مصر، وهذا لن يتم إلا بحشد جماهيري، وعدم العزوف عن المشاركة الانتخابية».