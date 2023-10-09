مديريات التعليم: انتظام الدراسة رغم تقلبات الطقس وسقوط أمطار

شهد عدد من المدن والمراكز في بعض المحافظات، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت تعرض البلاد لتقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، استمرت العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظات، دون أي تأجيل، مع متابعة غرف عمليات المحافظات التغييرات المناخية لحظة بلحظة، لاتخاذ قرار عاجل حال تساقط أمطار بغزارة أو وصول أي تحذيرات من هيئة الأرصاد.

استقرار العملية التعليمية وأمطار غير مؤثرة

وأكدت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، أن المدارس انتظمت بشكل طبيعي، وسط نسب حضور عالية، رغم تساقط أمطار خفيفة، ورفع حالة الطوارئ في عدد من المحافظات، من بينها الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء.

وأوضحت المديريات في بيانات، صدرت عنها، اليوم الاثنين، إن هناك تواصلا دائما بين المحافظة والمديرية، للاطلاع على تحذيرات الأرصاد واتخاذ قرار وفقاً لموقف واستعداد المحافظة وحالة الطقس المتوقعة.

من جانبه، قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع مدارس المحافظة في الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، استقبلت الطلاب والطالبات في الصباح.

وأضاف لـ«الوطن»، أن العملية التعليمية تشهد استقرارا، وأنه يقوم من خلال غرفة عمليات المديرية ومن خلال جولات التفقد بمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدارس، مشيرًا إلى أن جميع المدارس لم تتأثر بالأمطار الخفيفة التي تعرضت لها بعض المدن مراكز المحافظة.

تحذير هيئة الأرصاد

كانت هيئة الأرصاد حذرت من طقس اليوم الإثنين، حذرت بوجود تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بصورة متقطعة بنسبة تتراوح بين 20 حتى 40% فضلًا عن نشاط حركة الرياح.