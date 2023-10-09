«ساحة الطيب» بالأقصر تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تنظم ساحة الطيب، في مدينة القرنة غرب الأقصر، مؤتمرًا، يوم الجمعة المقبل، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.

استكمال مسيرة البناء والتنمية

يقام المؤتمر برعاية الشيخ محمد الطيب عميد العائلة، والشقيق الأكبر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجميع عائلات القرنة، لدعم الرئيس السيسي، في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ 9 سنوات ماضية، ومن أجل القضاء على الإرهاب، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ قواعد الدولة.

عقد المؤتمر عقب صلاة الجمعة

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في ساحة «الطيب»، عقب صلاة الجمعة، لتوجيه رسالة دعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية، وأهالي الأقصر والمحافظات المجاورة المترددين على الساحة.