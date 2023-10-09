«الإسكان» تكلّف المهندس أحمد إبراهيم برئاسة جهاز «تنمية العلمين الجديدة»

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتكليف المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

كما شمل القرار، تكليف المهندس أيمن محمد عبدالتواب منصور البزاوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة - مكلف بمأمورية نائب رئيس جهاز القرى السياحية، بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة ومشرفا على منطقة غرب كارفور بالإسكندرية.