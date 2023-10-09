«الإسكان»: تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض المنطقة الأولى، مسلسل رقم 3- 4- 5 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 بالمراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 10أكتوبر2023 .

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 121 يوم الأربعاء 11 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 122يوم الخميس 12 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 123 يوم الأحد 15 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 136يوم الاثنين 16 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 138 يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 139 يوم الأربعاء 18 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 140 يوم الخميس 19 أكتوبر.

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141 يوم الأحد 22 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 142 يوم الاثنين 23 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 144يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 145يوم الأربعاء 25 أكتوبر.

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر،2 شارع عباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.