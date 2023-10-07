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جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: عودة المياه للتجمع الخامس خلال ساعة

كتب:

محمد سامي الكميلي
12:40 م | السبت 07 أكتوبر 2023
انقطاع المياه في التجمع الخامس

انقطاع المياه في التجمع الخامس

كشف المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن موعد عودة المياه بالتجمع الخامس، مؤكدًا أن الاصلاحات تجري بوتيرة سريعة، لإكمال أعمال الإصلاح.

موعد عودة المياه بالتجمع الخامس

وأوضح «الغيطي» لـ«الوطن»، أن موعد عود المياه بالتجمع الخامس، سيكون خلال ساعة من الآن، موضحا أنها ستكون مياه نظيفة، بمناسيب مختلفة من مكان لآخر، وأن مسؤولية التشغيل والصيانة، كانت بالتعاون مع شركات متخصصة لديها خبرة فائقة.

توفير سيارات مياه خلال ساعات القطع 

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه خلال ساعات قطع المياه في التجمع الخامس، وفر جهاز تنمية المدينة سيارات مياه في مختلف الأنحاء، لتلبي متطلبات السكان.

يذكر أنه تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، مما أدى لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 الف م3/يوم والتي يجري توسعتها لتصل لمليون م3/يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين اجراء الإصلاحات اللازمة.

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