عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، منتصف سبتمبر 2023، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تحت رعاية ومشاركة رئيس مجلس الوزراء.

تحفيز استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر

وشهدت النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، منتصف سبتمبر 2023، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية، لتوفير الفرص الاستثمارية المناخية والبيئية المتاحة خلاله.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استخدام منصة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية، وفقا لوزارة البيئة.

خطوات استخدام منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية

1- تبدأ خطوات استخدام منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية بزيارة رابط المنصة من خلال الضغط هنــــــــا.

2- تظهر أمامك قائمة بفرص الاستثمار المتاحة عبر وزارة البيئة.

3- اضغط على «إظهار الكل».

4- ستظهر أمامك قائمة بجميع فرص الاستثمار المتاحة عبر المنصة.

5- قم باختيار المجال الراغب في الاستثمار به.

6- توفر لك منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية كافة التفاصيل الخاصة بالفرص المتاحة.

7- تتيح لك منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية، خدمات دعم المستثمرين والتي يمكن الاطلاع عليها عبر زيارتها.

8- تتيح لك منصة بوابة مصر الرقمية للاستثمارات المناخية والبيئية أيضا المشروعات البيئية والمناخية التي يجرى العمل عليها حاليا.