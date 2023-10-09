أستاذ جامعي ضمن أفضل الباحثين في العالم: توصلت إلى فكرة جديدة عن كورونا

قال الدكتور أشرف ميمي، أستاذ بجامعة حلوان، إنه جرى اختيار اسمه ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023، لإجرائه بحثين عن كورونا خلال فترة الإغلاق، وكتابة 50 بحثا دوليا.

أبحاث عن كورونا

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، أنه اطلع على أكثر من 150 بحثا عن كورونا للوصول إلى فكرة جديدة، إلى أن وصل لفكرة البحث وكان من أعلى الأبحاث استشهادا على مستوى العالم، بعد أن انتهى لتوصيات للحد من العدوى في المستشفيات.

وأشار إلى أنه حصل على لقب سفير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بعد ترشيح الكلية له، وبعد سنوات من العمل مكتب العلاقات الدولية حصل على اللقب بفضل تميزه على مستوى جامعة حلوان.

تبادل الفرص المتاحة

وأضاف أن مكتب العلاقات الدولية له دور كبير في تأهيل الطلاب للمستوى الدولي، وكذلك تبادل الفرص المتاحة من الدول الأجنبية إلى الطلاب المصريين، مضيفا أنه يعمل في مجالات تحلية المياه بالطاقة الشمسية خاصة، وأنها طاقة مجانية لا ينتج عنها أي انبعاثات.