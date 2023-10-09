رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كيف تعرف رقم المشترك في كارت الكهرباء؟.. 7 خطوات من المنزل

كتب:

إسراء عبد العزيز
03:47 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
عداد كهرباء مسبوق الدفع.. صورة أرشيفية

عداد كهرباء مسبوق الدفع.. صورة أرشيفية

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل الحصول على رقم المشترك في كارت الكهرباء، لمعرفة الفواتير لعداد الكهرباء سواء كودي أو ميكانيكي، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، طريقة معرفة رقم المشترك في كارت الكهرباء، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

رقم المشترك في كارت الكهرباء

1- ادخل إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء من هنا.

2- الضغط على خانة التسجيل.

3- الضغط على زر البداية.

4- ملء البيانات الشخصية «الاسم، والجنسية، ورقم البطاقة الشخصية، والنوع، والتاريخ».

5- الضغط على خانة «مكتمل».

6- الانتظار حتى تصل له رسالة تؤكد التسجيل للحساب الجديد على الهاتف المحمول.

7- تنشيط الحساب الذي أنشأه ويتم من خلاله الحصول على جميع الخطوات السابقة ورقم المشترك في كارت الكهرباء.

اقرأ المزيد:

توقف خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة الواردة من الأراضي المحتلة

القبض على «عصابة سرقة زوايا أبراج الكهرباء» في أسيوط

قطع الكهرباء والمياه عن غزة بالتزامن مع القصف

ظلام دامس في غزة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع إمدادات الكهرباء