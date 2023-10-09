كيف تعرف رقم المشترك في كارت الكهرباء؟.. 7 خطوات من المنزل

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل الحصول على رقم المشترك في كارت الكهرباء، لمعرفة الفواتير لعداد الكهرباء سواء كودي أو ميكانيكي، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، طريقة معرفة رقم المشترك في كارت الكهرباء، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

رقم المشترك في كارت الكهرباء

1- ادخل إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء من هنا.

2- الضغط على خانة التسجيل.

3- الضغط على زر البداية.

4- ملء البيانات الشخصية «الاسم، والجنسية، ورقم البطاقة الشخصية، والنوع، والتاريخ».

5- الضغط على خانة «مكتمل».

6- الانتظار حتى تصل له رسالة تؤكد التسجيل للحساب الجديد على الهاتف المحمول.

7- تنشيط الحساب الذي أنشأه ويتم من خلاله الحصول على جميع الخطوات السابقة ورقم المشترك في كارت الكهرباء.