توقف خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة الواردة من الأراضي المحتلة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» بتوقف جميع خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة، والواردة من الأراضي المحتلة.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أنه تم بدء تحرك عربي ودولي لوقف العدوان على أهلنا في غزة.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد أعلن أنَّ دولة فلسطين طلبت اليوم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال السفير حسام زكي، في تصريح اليوم الأحد، إنَّ هذا الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.