كيف تقدّم طلبا لتركيب عداد مياه منفصل لوحدتك السكنية؟.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يسعى كثير من المواطنين لمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه منفصل للوحدة السكنية، خاصة الذي يعيشون في أبراج وعمارات تضم الكثير من الشقق السكانية وترتفع فيها التكاليف الشهرية الخاصة باستهلاك المياة، والتي كثيرا ما تتراكم شهريا على قاطني تلك الأبراج.

ويفضل كثيرون الاستقلال في عداد المياه الخاص بوحدته السكانية، من خلال التقديم للحصول على عداد مياه منفصل، لضمان عدم تراكم فواتير المياه عليه ودفعها شهريا.

طرق الحصول على عداد مياه منفصل

- تقديم طلب لتركيب عدد مياه فرعي في شركة المياه التابعة لمحل الإقامة.

- دفع رسوم المعاينة المقررة.

- إجراء المعاينة وقراءة العداد الرئيسي للعقار السكني.

- يتم عمل المعاينة، وحساب المديونية على طالب العداد المنفصل.

- على طالب العداد المنفصل، سداد قيمة المديونية القديمة الخاصة به على العداد القديم للعقار.

- بعد انتهاء دفع المديونيات ورسوم التركيب، يتم تركيب العداد مباشرة.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه منفصل

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

- إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

- ايصال المياه الخاص بالعقار.

- حضور مالك الشقة بشكل شخصي حال كانت الشقة إيجار.

- صورة لبطاقة الرقم القومي لمالك الشقة.