أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنین 9-10-2023.. المؤشرات مرتفعة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 9-10-2023، ارتفاع المؤشرات، في بداية جلسة التداولات، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.09% عند مستوى 19381.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.12% عند مستوى 3587.22 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.13%، عند مستوى 5347.75 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

البورصة المصریة الیوم الاثنين 9-10-2023

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية الیوم الاثنين نحو 20.5 مليون جنيه، عبر التداول على 7.7 مليون سهم، وتنفيذ 1.826 ألف صفقة، فيما سجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.293 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

كانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات أمس الأحد على تراجع، فيما أرجع مصدر بالبورصة تلك التراجعات، إلى حالة القلق بسبب التطورات المحيطة.