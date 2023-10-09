رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنین 9-10-2023.. المؤشرات مرتفعة

كتب:

وليد عبد السلام
10:57 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 9-10-2023، ارتفاع المؤشرات، في بداية جلسة التداولات، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.09% عند مستوى 19381.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.12% عند مستوى 3587.22 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.13%، عند مستوى 5347.75 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. 

البورصة المصریة الیوم الاثنين 9-10-2023

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية الیوم الاثنين نحو 20.5 مليون جنيه، عبر التداول على 7.7 مليون سهم، وتنفيذ 1.826 ألف صفقة، فيما سجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.293 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

كانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات أمس الأحد على تراجع، فيما أرجع مصدر بالبورصة تلك التراجعات، إلى حالة القلق بسبب التطورات المحيطة.

اقرأ المزيد:

أخبار البورصة المصرية اليوم.. 14 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات في منتصف التعاملات

أخبار البورصة المصرية.. 12 مليار جنيه مكاسب سوقية مع نهاية التعاملات

أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات ترتفع وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه

أخبار البورصة المصرية.. تباين أداء المؤشرات وسط مكاسب مليار جنيه