مسؤول بالبورصة: تراجعات سوق المال اليوم بسبب الأحداث المحيطة

أرجع مصدر مسؤوول بالبورصة المصرية أسباب انخفاض مؤشرات البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى نحو 7%، إلى موجات مبيعات كبيرة من جانب العديد من المتعاملين، نتيجة الأحداث المحيطة بالمنطقة.

حالة القلق من التطورات المحيطة

وأوضح المصدر أن ارتفاع وتيرة البيع، التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من جلسة التداول اليوم في البورصة المصرية، جاءت بسبب حالة القلق من التطورات المحيطة، مشيراً إلى أنه في غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات، بدأ السوق في استعادة توازنها وتقليص الخسائر بشكل كبير.

توخي الحذر في أوقات اضطرابات السوق

وعادةً ما ينصح خبراء أسواق المال المتداولين في البورصة بتوخي الحذر، وعدم الاندفاع إلى البيع في أوقات اضطرابات السوق، أو بسبب أي ظروف خارجية.

إغلاق البورصة المصرية

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي في المؤشرات، متأثرة بالأحداث التي تشهدها المنطقة.