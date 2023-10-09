محمد الباز: مصر هي الطرف النزيه الوحيد العامل في القضية الفلسطينية

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، على تغطية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الأحداث التي تشهدها قطاع غزة وإسرائيل، قائلا إن الحدث الأساسي تمثل في قوات من المقاومة الفلسطينية من الجهاد وحماس وعدد من فصائل فلسطينية قاموا بإجراء هجوم شامل على إسرائيل، معتبرًا هذا الهجوم حلقة من حلقات محاولات الفلسطينيين لاسترداد حقهم وأرضهم.

وصف ما حدث بأنه اعتداء فلسطيني على إسرائيل ينافي الواقع

وأضاف «الباز»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن»، أنه عندما يأتي أحد لوصف ما حدث بأنه اعتداء فلسطيني على إسرائيل هذا ينافي الواقع، إذ أنه حلقة من حلقات استعادة الحق الفلسطيني، لأننا أمام دولة محتلة.

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة متعالية ومتعنتة للغاية، وغير قابلة للتفاعل والتفاوض، ومصر دولة تدفع بالحل السلمي طوال الوقت، ولا يلوم أحد على الفلسطينيين ما فعلوه دون توجيه نفس اللوم وربما أكثر على الجانب الإسرائيلي الذي دفع سياسته إلى هذا الانفجار الكبير، مؤكدا أن مصر هي الطرف النزيه الوحيد الذي يعمل في القضية الفلسطينية.