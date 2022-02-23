أسعار ومواصفات سكودا «أوكتافيا» 2022.. تبدأ من 445 ألف جنيه

مع بداية العام الجاري 2022، طرح عدد من وكلاء العلامات التجارية المختلفة سيارات ملاكي داخل السوق المحلي، بطرازات مختلفة موديل العام الجديد 2022، من ضمنها سيارة سكودا أوكتافيا، التي ازداد الطلب عليها.

وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» القائمة السعرية الرسمية لسيارات العلامة التجارية «سكودا أوكتافيا» موديل العام الجديد 2022 المتاحة بالسوق المصري، وأهم المواصفات والتجهيزات المتاحة في فئاتها داخل السوق المحلي، حسب الوكيل المحلي للسيارة في مصر.

أسعار سيارات سكودا أوكتافيا 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 445,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 505,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 545,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 695,000 جنيه.

أداء سكودا أوكتافيا 2022

تتمتع السيارة بأداء قوي، بخيارين من المحركات:

الأول رباعي الاسطوانات بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات؛ فيما تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/س في غضون 9 ثوان، وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

الثاني يأتي في فئة RS مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 245 حصان، وعزم دوران يصل إلى 370 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات؛ فيما تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/س في غضون 6.7 ثانية، وتستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة

الطول الكلي 4689 مم

العرض الكلي 1829 مم

الارتفاع الكلي 1470 مم

طول قاعدة العجلات 2686 مم

ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 143 مم

سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 600 لتر

وسائل الأمان

تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، مثبت سرعة».