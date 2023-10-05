جامعة جنوب الوادي تنظم معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، يرافقه الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الفني لطلاب كلية التربية النوعية، والذي يقام ضمن فعاليات احتفال الكلية باستقبال الطلاب الجدد وانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بدريه حسن وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هديه دندراوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والدكتور بركات سعيد الأستاذ بقسم التربية الفنية والدكتور محمد السيد الكامل المشرف على المعرض.

المعرض يضم أعمالا فنية

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي اليوم، فإن المعرض يضم أعمالًا فنية لطلاب قسم التربية الفنية من أشغال المعادن، والتصميم والطباعة والتصوير، والنسيج وأشغال الخشب، والخزف والنحت والمشغولات الفنية كما يضم الأعمال الخاصة بطلاب قسم الاقتصاد المنزلي مثل أعمال الملابس، والتطريز والعرائس والمفروشات، والمعلقات المكرمية.

أعمال الطلاب الفنية

وأبدى رئيس الجامعة إعجابه الشديد بأعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات فنية وابداعية، وبقدرتهم على استخدام خامات البيئة بشكل رائع ومتميز.