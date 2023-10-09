فرقة «مسار إجباري» تبدأ تحضير ألبومها الجديد لطرحه بالأسواق في فبراير

أعلن تامر مسعودة، عضو فرقة مسار إجباري، بدء تحضير ألبومها الجديد خلال الفترة الحالية خلال الأماكن الساحلية الهادئة، وذلك بعد نجاح ألبومها الأخير «نص الحاجات».

طرح ألبوم مسار إجباري في فبراير

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الألبوم يعتمد على المعدات اليدوية أكثر من التكنولوجيا، ومن المقرر طرحه في فبراير المقبل.

وطرحت فرقة «مسار إجباري» في وقت سابق أغنية جديدة بعنوان «آسف»، مؤخرا، وتُعد الخامسة من ألبوم «نص الحاجات»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجاءت أغنية آسف لـ مسار إجبار من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

نجاح مسار إجباري في الحفلات

وحققت الفرقة نجاحا كبيرا خلال حفلتها الأخيرة، والتي عقدت 30 سبتمبر الماضي في زد بارك، بعد إحياء الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023 ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.