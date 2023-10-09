«صحة جنوب سيناء»: حملات تطعيم لطلاب المدارس ضد الدفتيريا والتيتانوس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، توفير لقاحات لتطعيم طلاب المدراس للموسم الدراسي 2023 - 2024، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان والقطاع الوقائي بالوزارة على حماية طلاب المدارس، حيث يتم التطعيم سنويا في بداية كل عام دراسي.

توافر اللقاحات للتطعيم الدوري لطلاب المدارس

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، إن التطعيم للصفوف الدراسية بالمرحلة الأولى «أولى حضانة وأولي ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوية»، والمرحلة الثانية «الصف الثاني والرابع الابتدائي»، وتأتي التطعيمات كما يلي:

- طعم السحائي الثنائي لتطعيم طلاب «أولى حضانة - أولى ابتدائي - أولى إعدادي - أولى ثانوي».

- طعم ثنائي الكبار لتطعيم الطلاب ضد الدفتيريا والتيتانوس «الصف الـثاني والرابع الابتدائي».

فرق مدربة على أعمال التطعيمات

وأضاف «عريضة» في تصريح لـ«الوطن»، أن التطعيم الدوري لطلاب المدارس بجنوب سيناء يتم عن طريق فرق مدربة على أعمال التطعيمات، لذا تهيب مديرية الصحة بجنوب سيناء بالمواطنين أولياء أمور طلاب المدارس ومديري المنشآت التعليمية بمدن المحافظة بحصول أطفالهم على التطعيمات المدرسية الدورية والتعاون الجاد مع فرق التطعيم بالمدارس وعدم التغيب عن المدراس في فترة التطعيم.