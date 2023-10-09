إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين.. مصمم الصورة يكشف حقيقتها

«طوفان الأقصى» عبارة باتت رمز الأمل للشعب الفلسطيني، بعد أنّ شنت حركة حماس، هجوما مفاجئا منذ يومين على الاحتلال الإسرائيلي، وانطلق الهجوم من قطاع غزة حاملا الاسم السابق، ليتنشر في عدد من مناطق الدولة العربية الشقيقة، وسرعان ما تداول رواد السوشيال ميديا، العديد من العبارات والصور بينها إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين.

إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين، من بين أبرز التأييدات التي تداولها رواد السوشيال ميديا، ونالت إعجاب الكثيرين وتعاطفوا مع الشعب الشقيق، ليتساءل البعض عن حقيقتها.

كلمات عدة جرى تدوينها على صورة إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منها :«برج القاهرة يتزين بالعلم الفلسطيني. هنا القاهرة، هنا فلسطين»، وأيضًا «برج القاهرة يتزين بعلم الشقيقة فلسطين» وكذلك «من القاهرة هنا فلسطين.. برج القاهرة».

حقيقة إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين

بوبالبحث، تبين أنّ صورة إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين، مفبركة ومصممة برنامج «الفوتوشوب» وليست حقيقية، وهي من إنتاج مصمم الجرافيك أحمد إسماعيل مبارك، إذ جاءت فكره التصميم كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني: «أنا لما شفت الحدث الفلسطيني اللي حصل من يومين، قررت أني أدعمهم، حبيت ألَخّص الدعم ده في صورة علم فلسطين على برج القاهرة، وأقول من خلالها إن مصر كلها بتدعم القضية الفلسطينية»، بحسب حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنه استغرق في تصميمها نحو ساعة.

تزيين الأهرامات بعلم فلسطين

لم تكن تلك المرة الأولى التي يصمم فيها «أحمد»، صورًا لدعم القضية الفلسطينية، فمن قبل، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، بتزيين الأهرامات بعلم فلسطين في عام 2021، وحققت الصورة انتشارًا واسعًا وكبيرًا، حينها دعما للقضية الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتوقع حينها مصمم الجرافيك، أنّ الصورة تتنشر بشكل كبير، إذ نشرها على «الستوري» الخاص بموقع «فيس بوك»، موضحًا أنه صممها في 30 دقيقة فقط.