كيف استعدت المحافظات لموسم الأمطار؟.. تعرف على الإجراءات الاحترازية

أعلنت غرف العمليات في عدد من المحافظات اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية تحسبا لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظات الصعيد ترفع درجة الإستعدادات بطقس الأيام القادمة

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع أنحاء المحافظة استعدادا لسقوط أمطار بطقس الأيام القادمة وتفعيل غرف العمليات، وتطهير البالوعات وتسليكها وتجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

تطهير مخرات السيول في سوهاج والمنيا

وأعلنت محافظات سوهاج والمنيا وأسوان ورفع درجة الاستعداد، كما جرى بمحافظتى سوهاج والمنيا تطهير مخرات السيول بكل محافظة استعدادا للتقلبات الجوية بالطقس الأيام القادمة وسقوط أمطار.

تجهيز سيارات كسح في سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم اتخاذ إجراءات الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، وتم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية لمتابعة الطوارئ، إضافة إلى تجهيز 80 سيارة كسح و39 سيارة نافورى وفاكيوم وكباش و11 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.

إنشاء سدود في رأس سدر

وقال محمد زكي، نائب رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إنه تم توجيه كل إدارات المحافظة للاستعداد لمجابهة موسم السيول، حيث جرى تطهير «البرابخ » مخرات السيول أسفل الطريقين الساحلي والدولي، والتأكد من الصلاحية الفنية لجميع المعدات والسيارات التي يمكن استخدامها في مواجهة الأزمة، سواء معدات مجلس المدينة أو القطاع العام و الخاص.

تطهير صفايات الأمطار في البحيرة

وقامت، قبل قليل، الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتطهير وتسليك صفايات الأمطار في كل المناطق والقطاعات، للتأكد من جاهزيتها لصرف مياه الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف، والتأكد من إنتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.

تنظيف بيارات الصرف الصحي بالعريش

وتساقطت أمطار خفيفة، فجر اليوم، على غالبية المناطق بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن الأمطار التي تساقطت كانت خفيفة جدا، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين، أو انتظام العملية التعليمية.

وأضاف المجلس، أنه تم تنظيف بيارات الصرف الصحي بجميع الشوارع، علاوة على نقاط التجمع للبرك المائية في شارع البحر والمستشفى وسوق السمك والبريد موضحا أن هناك متابعة طوال اليوم.

رفع درجة الاستعداد في السويس

وشهدت محافظة السويس، اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة، وانتشار السحب الكثيفة المحملة بالأمطار، مصحوبة بنشاط للرياح بشكل متقطع ما اتخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وسط تشديدات من المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، على مختلف الأحياء والجهات المعنية، والكهرباء وشركة مياه القناة، بالتدخل الفوري حال تساقط أمطار، موجهاً بتطهير مخرات السيول، وبلاعات الأمطار الموجودة في الشوارع، والتأكيد على كفاءة محطات الصرف الصحي، واستعداد مركبات شفط المياه.