طقس اليوم في محافظات الصعيد.. سقوط أمطار والعظمى تصل إلى 40 درجة

يشهد طقس الصعيد اليوم الاثنين سقوط أمطار على محافظات سوهاج وبني سويف والمنيا وأسوان والوادي الجديد، وذلك بنسبة 40%، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة على جنوب الصعيد في أعلى درجات حرارة اليوم، بينما يسجل شمال الصعيد 32 درجة للعظمى و21 للصغرى، مع تكون «شبورة» بالقرب من المسطحات المائية صباحًا على بعض الطرق.

طقس الصعيد اليوم

وتشهد محافظات صعيد مصر خلال طقس اليوم الاثنين نشاطا قويا لحركة الرياح، وارتفاعا في نسبة الرطوبة، حيث تنشط الرياح بسرعة 32 كم بالساعة في شمال الصعيد، بينما تسجل الرطوبة 60% للعظمى و20% للصغرى، كما تنشط رياح مثيرة للأتربة بسرعة 36 كم بالساعة جنوب الصعيد، وتصل درجة الرطوبة إلى 35% للعظمى و15% للصغرى.

درجات الحرارة في الصعيد اليوم

وتسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات الصعيد اليوم الاثنين ما يلي:-

- أسوان.. العظمى 41 والصغرى 25

- أبو سمبل.. العظمى 40 والصغرى 25

- الوادي الجديد.. العظمى 34 والصغرى 23.

- قنا.. العظمى 36 والصغرى 24.

- الأقصر.. العظمى 38 والصغرى 25.

- سوهاج.. العظمى 34 والصغرى 23.

- المنيا.. العظمى 32 والصغرى 22.

- أسيوط.. العظمى 32 والصغرى 21.

- الفيوم.. العظمى 32 والصغرى 23

- بني سويف.. العظمى 32 والصغرى 22.