محمد إمام يبدأ تصوير مسلسل «كوبرا» نوفمبر المقبل.. يشارك في رمضان 2024

انضم الفنان محمد إمام بمسلسل كوبرا إلى قائمة أعمال الدراما الرمضانية 2024، حيث كشف عدد من الفنانين وصناع الدراما عن مشاريعهم للموسم الدرامي المقبل، وقرروا البدء مبكرا في تصوير أعمالهم قبل الموسم الرمضاني بوقت كافٍ حتى يتثنى لهم تخفيف ضغوط العمل والتصوير خلال شهر رمضان ويكون أمامهم الوقت لمتابعة ردود أفعال الجمهور على أعمالهم والتفاعل معهم.

ويتعاون محمد إمام في مسلسل كوبرا مع المخرج أحمد شفيق والكاتب أحمد محمود أبو زيد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد ما ينتهى المخرج من ترشيحات الممثلين المشاركين في العمل، بينما يتابع الكاتب أحمد أبوزيد العمل على كتابة حلقات المسلسل لتكون جاهزة قبل بدء التصوير.

محمد إمام يعود بـ مسلسل كوبرا في موسم الدراما الرمضانية

ويعود محمد إمام بمسلسل كوبرا إلى موسم الدراما الرمضانية بعد فترة من الغياب قاربت عامين، حيث كان آخر أعماله الدرامية التي قدمها مسلسل «النمر» للمخرجة شيرين عادل، في موسم الدراما الرمضانية 2021 بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، في الموسم نفسه.

«أبو نسب» و«اللعب مع العيال» مشاريع لـمحمد إمام قبل مسلسل كوبر

ويعيش الفنان محمد إمام حالة من النشاط الفني، حيث انتهى من تصوير فيلمه «أبو النسب» للمخرج رامي إمام، والذي يجمع في بطولته ياسمين صبري وماجد الكدواني، بينما يتابع في الوقت الحالي تصوير مشاهده في فيلم «اللعب مع العيال» للمخرج شريف عرفة في التعاون الأول بينهما، ويضم الفيلم في بطولته عدد من نجوم السينما من بينهم باسم سمرة، بيومي فؤاد وأسماء جلال.