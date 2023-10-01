غادة عبدالرازق تكشف أسرارًا عن حياتها لـ«منى الشاذلي».. 30 سنة بتتعالج نفسيا

تحّل الفنانة غادة عبدالرازق، ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس المقبل على قناة «on tv»، تتحدث غادة عبدالرازق عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.

غادة عبدالرازق وأسرتها مع منى الشاذلي

كما تكشف غادة عبدالرازق، في برنامج معكم منى الشاذلي، عن معاناتها مع المرض النفسي وقالت: «بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي، وده مش عيب، المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي».

معاناة غادة عبدالرازق مع المرض النفسي

وتروي غادة عبدالرازق خلال الحلقة، تجربتها مع الأطباء النفسيين، وتقول: «من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لي روشتة أيدوية كتير، وقالي خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عصبني جدا».

تحديات وألعاب.. غادة عبدالرازق وابنتها وحفيدتيها ضيوف معكم منى الشاذلي

وأضافت: «طلعت قلت للممرضة نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة، ده محتاج دكتور»، كما تتحدث غادة عبدالرازق عن بداياتها من على خشبة مسرح البالون، مرورًا بالإعلانات، ثم الفوازير، مضيفة: «تجربة الفوازير اللى أنا عملتها ندمانة عليها جدًا، حسيت إنها مش بتاعتي، مش أنا اللى أقدمها».

وفي فقرة لاحقة، تنضم روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، وحفيدتيها خديجة وجويرية للحلقة.

وقالت روتانا: والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس اللى ممكن الواحد يقابلهم في حياته، تضم الحلقة ألعاب وتحديات بين الجدة غادة عبدالرازق والابنة روتانا والحفيدتين خديجة وجويرية.