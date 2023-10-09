خريطة عملية طوفان الأقصى.. كيف بدأت ومتى تنتهي؟

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن عملية طوفان الأقصى بالخريطة التفاعلية، موضحا: «لا تزال تبعات عملية طوفان الأقصى مستمرة منذ أن باغتت الفصائل الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بهجوم سريع بدأ فجر السبت السابع من أكتوبر، بإطلاق وابل الصواريخ على محيط غزة في عمق يبلغ نحو 40 كيلو مترا في محيط القطاع».

وأضاف: «أبرز هذه المستوطنات التي استهدفتها صواريخ المقاومة، هي كيسوفيم ونحال عوز وكريات ملاخي وزيكيم وكريات غات ومدن ديمونا وأسدود وسديروت».

صافرات الإنذار في مناطق بعيدة

وتابع: «في صبيحة يوم السبت السابع من أكتوبر أطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ على جنوب إسرائيل، لتدوي صافرات الإنذار في مناطق بعيدة مثل تل أبيب وبئر السبع».

ثغرات في الحواجز الأمنية البرية

واستطرد: «نفذت الفصائل الفلسطينية هجوما استخدم إلى جانب المركبات والدراجات النارية الطيران الشراعي وزوارق بحرية عبر محاور متعددة، وعبرت عناصر المقاومة ثغرات في الحواجز الأمنية البرية التي تفصل بين غزة والمستوطنات الإسرائيلية، إذ اخترقوا 3 منشآت عسكرية على الأقل على الحدود هي معبر إيريز الحدودي وقاعدة زكيم ومقر فرقة غزة في رعيم، ولا يزال القتال مستمرا».