«الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للحرارة.. والعظمى على القاهرة 30 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواء خريفية منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، ومساء أمس تساقطت أمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى وكانت رعدية أحيانا، خاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن مجمل الأمطار كانت خفيفة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نتوقع اليوم استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 أمتار من سطح الأرض».

السحب المنخفضة والمتوسطة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «يعمل المنخفض على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب العالية التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وانخفاض قيم الحرارة.

وأوضحت أنّ قيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا، وبالتالي فإنّ الإحساس بالطقس نهارا سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.