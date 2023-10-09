انطلاق مهرجان كتابة وسرد البحر المتوسط في الإسكندرية اليوم

تنطلق في مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، الدورة الحادية عشرة لمهرجان كتابة وسرد البحر المتوسط، تحت شعار «هوية في حركة»، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 أکتوبر الجاري.

وبحسب الإعلان الرسمي من إدارة المهرجان، تقدم المهرجان في نسخته الحادية عشرة رحلة أسرة عبر تجارب البحر الأبيض المتوسط المعاصرة، واستكشاف الموضوعات العميقة حول الهوية والانتماء والتنوع الثقافي.

تفاصيل مهرجان كتابة وسرد البحر المتوسط

ويعرض المهرجان منصة فريدة لإلقاء نظرة فاحصة عن كيفية إعادة تعريف وإعادة اكتشاف الأفراد والمجتمعات لأنفسهم في عالم دائم التطور، تحت موضوع «هوية في حركة».

ويتم ذلك من خلال التبادلات الأدبية والعروض الفنية والمناقشات الجذابة، سوف نغوص في قصص البحر الأبيض المتوسط التي تعكس تحديات وتطلعات وثراء منطقة غارقة في التاريخ والثقافات المتعددة.

وسيعمل هذا المهرجان الملهم والمُنير على تعزيز التفاهم المتبادل وانفتاح العقل والاحتفال بالتنوع، وبالتالي تعزيز الروابط التي توحد شعوب البحر الأبيض المتوسط.

مكان المهرجان وطرق الدخول

تتم فعاليات المهرجان في المعهد الثقافي الفرنسي بشارع النبي دانيال وبدعم من جامعة سنجور ومؤسسة «أنا ليند» ومدرسة الليسيه الفرنسية في الإسكندرية، على أن يسمح بالدخول بشكل مجاني لحضور الفعاليات.