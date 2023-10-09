وظائف شاغرة للخريجين والطلاب في المحافظات.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت شركات خاصة في المحافظات، حاجتها لشغل وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وحوافز وتأمين طبي واجتماعي، بمحافظات دمياط وقنا والأقصر، وترصد السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط وكيفية التقديم، كما يلي.

أعلنت إحدى سلاسل المطاعم بمحافظة دمياط، حاجتها لشغل وظائف، تتمثل فيما يلي.

-عضو فريق

- مندوب توصيل

مكان العمل: دمياط

متطلبات الوظيفة

- خريجون بمؤهل متوسط أو طلاب.

- السن من 18 إلى 35 عاما.

- ذكور وإناث.

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة

- وجبة يوميا

- حوافز في بعض السلاسل

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات

- يوم إجازة أسبوعيا

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت سلسلة المطاعم، أنّ الراغبين في التقديم على الوظائف، يمكنهم ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/fFs68MHHGU

وأعلنت إحدى شركات التمويلات، حاجتها لوظيفة مسئول تمويل ميداني في محافظتي قنا والأقصر، وجاءت التفاصيل كما يلي.

المؤهلات المطلوبة

- خريجو التعليم العالي

- لا يزيد السن عن 35 عاما

- خبرة في مجال المبيعات

- حديثو التخرج

الأوراق المطلوبة للعمل

- السيرة الذاتية

- صورة شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الشركة أنّه سيتم فتح باب المقابلات الشخصية من يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، فرع شارع مستشفى الهلال أمام المحكمة بمحافظة قنا.