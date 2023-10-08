وظائف جديدة في «القابضة للصوامع».. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقديمات للعمل بصوامع الشركة، بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة بعدد من المحافظات بالجمهورية.

وترصد السطور التالية، الوظائف الشاغرة والمحافظات المتاح بها الوظائف وموعد التقديم وكيفية التقديم على الوظائف، وفق ما أوضحت الشركة القابضة للصوامع والتخزين، في بيان قبل قليل.

الوظائف الشاغرة

- مهندس كهرباء «بكالوريوس هندسة كهربائية - خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».

- مهندس ميكانيكا «بكالوريوس هندسة ميكانيكية - خريج جامعة حكومية بتقدير جيد جدا».

- فني كهرباء «دبلوم صناعى قسم كهرباء».

- فني ميكانيكا «دبلوم صناعى قسم ميكانيكا».

- أخصائي زراعي «بكالوريوس زراعة».

- فني زراعي «دبلوم زراعي».

- أمين عهدة قمح «دبلوم متسوط ويفضل دبلوم زراعي».

- وزان «دبلوم متوسط وحاصل على رخصة وزن سارية».

- مندوب أمن «دبلوم كتوسط».

المحافظات المتاح بها الوظائف

- الجيزة

- الفيوم

- بني سويف

- المنيا

- أسيوط

- سوهاج

- قنا

- أسوان

- الوادي الجديد

شروط التقديم للوظائف

- لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1-1-2024.

- أن يكون من أبناء المحافظات المتاح بها الوظائف.

- اجتياز الاختبارات الخاصة لكل وظيفة.

كيفية التقديم

وأوضحت الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، أنّ التقديم للوظائف متاحا عبر موقع الشركة الرسمي على الرابط www.ehcss.com

ميعاد التقديم

أكدت الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، أنّ التقديم على الوظائف متاحا من اليوم الأحد 8 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر الجاري.