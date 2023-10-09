وظائف شاغرة في المدرسة المصرية الدولية.. اعرف التخصصات والشروط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية في الشيخ زايد، وهي أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية IBO في مصر، حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط MYP، من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

التخصصات المطلوبة

وحددت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد، التخصصات المطلوبة كما يلي، Arabic، Religion، Social Studies، PHE، English، French، Math، IT، Biology، Physics، Chemistry، Science، Design، Art، Social worker، Psychologist.

شروط التقديم لوظيفة معلم

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد، شروط التقدم لشغل وظائف المعلمين، كما يلي.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- القبول من معلمي وزارة التربية التعليم.

- العمل بنظام المأمورية المفتوحية، حيث يُمنح المعلم حافزا شهريا نظير الجهود غير العادية.

- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

- يتم تقديم الأوراق على البريد الإلكتروني المرفق.