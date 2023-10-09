انخفاض سعر البصل في سوق العبور اليوم الاثنين.. فرصة للشراء

انخفض سعر البصل في سوق العبور اليوم الاثنين، إذ تراوح الكيلو ما بين 14 إلى 18 جنيها، تزامنا مع تراجع الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير المحصول لمدة 3 شهور.

انخفاض سعر البصل خلال الفترة المقبلة

وقال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا كبير، موضحا أن العروة الجديدة من البصل ستدخل الأسواق خلال أيام.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البصل يصدر لعدد كبير من دول العالم خصوصا الدول الأوروبية، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من الدول على شراء البصل نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت على مستوى العالم.

مصر الرابعة عالميا في إنتاج البصل

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تحتل تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج البصل، بإجمالي كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، خلف الهند والصين وأمريكا الذين يتقدمون العالم في الإنتاج على الترتيب بواقع 26 و23 و3.8 مليون طن.