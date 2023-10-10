اليوم بدء تدريب معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية على المناهج الجديد

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب معلمي الصف السادس الابتدائي، وموجهي المرحلة الابتدائية، والموجه الأول في الإدارات التعليمية، وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات، على المناهج الجديدة، عبر «الفيديو كونفراس» بحضور التدريب الموجه من مستشار المادة.

تدريب معلمي الرياضيات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على حضور المعلمين والموجهين بالمديريات التعليمية، في الساعة العاشرة صباحا، لحضور التدريب بحضور مستشار الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن التدريب يستهدف جميع معلمي الرياضيات بالصف السادس فقط دون تقسيم للمدارس أو المعلمين.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلم هو أساس كل شيء في العملية التعليمية، لكنه يعمل في ظروف صعبة وأحيانا بالغة التعقيد، لذلك نهتم بتدريبه طوال الوقت، من خلال عقد تدريبات لهم من خلال الوزارة والمديريات التعليمية.

تحقيق الرضا الوظيفي لجموع المعلمين

وأضاف وزير التعليم، إلى أن التدريب ليس تربويا فقط، بل من خلال مسارات مختلفة، لأن الوزارة والدولة عموما، مهما كان لديها من أفكار طموحة وأهداف استراتيجية، والمعلم غير مؤهل فلن نحقق أي شيء، مشيرا إلى أن تدريبات المعلمين لا تتوقف، ونعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لجموع المعلمين، ماديا واجتماعيا ونفسيا، لأنه أهم شيء في تلك المنظومة.