«حماة الوطن»: حجم تزكيات وتأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يعكس شعبيته الكبيرة

أشادت أمانة القاهرة بحزب حماة، بخطاب حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي الانتخابية فيما يتعلق بالفصل بين نشاط الرئيس السيسي وحملته الانتخابية، مشيرة إلى أن حجم التوكيلات التي حصل عليها المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي تؤكد مدى إدراك المواطنين لأهمية استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عدد التزكيات والتأيدات يعكس شعبية المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

قدمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين لترشيحه، بالإضافة إلى 424 تزكية من النواب.

وقال اللواء صلاح المعداوي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن عدد التزكيات من مجلس النواب والتوكيلات من المواطنين يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الأمانة تواصل دعمها للرئيس من خلال حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

لجنة للتواصل مع المواطنين عبر المنصات المختلفة

من جانبه، قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها كان لهم دور كبير في تحرير تأييدات لترشح المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الحزب يكثف جهوده الفترة المقبلة في حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

من جانبه، قال مهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، إن أمانة الإعلام شكلت لجنة للتواصل مع المواطنين عبر المنصات المختلفة لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الأمانة تتولى الرد على أكاذيب أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر؛ إذ حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.