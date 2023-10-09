«التضامن» تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة بالمرج.. وتكرّم العاملين في المؤسسة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بعد رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة الأبناء بسعة إجمالية 200 سرير وتم تطوير المطعم والملاعب وتنسيق وتجهيز الموقع.

وحرصت القباج على تفقد أروقة مجمع الخدمات والاطلاع على الخدمات المقدمة لكبار السن داخله، كما تفقدت معرض المنتجات لعدد من الجمعيات الذي أقيم بداخله، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وقيادات العمل بالوزارة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أقيمت بمؤسسة الأحداث الضالين بالمرج، وكرمت عددًا من العاملين بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وممثلي العمل الأهلي.

وأكدت القباج: «نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى مرور 50 عاما على انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، يوم عبرت قواتنا المسلحة المصرية قناة السويس واجتاحت خط برليف واستعادت العزة والكرامة لمصرنا الحبيبة»، موجهة تحية إعزاز وتقدير لجيشنا المصري العظيم، وكل الاحترام والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا حياة كريمة وكلنا عزة وكرامة.

ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية للأبناء من ذوي الهمم وأسرهم، مطمئنة هؤلاء الأبناء وأسرهم، بأنّ لهم كل الاهتمام والاحترام والتقدير، مؤكدة أنّ الوزارة تعمل بكل جد على تقديم الرعاية الكاملة لهم في شتى المجالات «الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية».

وأوضحت أنّه بافتتاح المرحلة الثانية من أعمال التطوير بمجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج بسعة استيعابية تصل لعدد 200 سرير، أصبح مجهزًا بالمستوى اللائق لهؤلاء الأبناء، ما يوفر لهم بنية تحتية سليمة وآمنة، مضيفة أنّه يتميز بتنوع أنشطته، حيث تبلغ المساحات الخضراء والملاعب ما يزيد على (60%) من مساحة المجمع الإجمالية التي تبلغ (7,5 أفدنة)، ما يوفر للأبناء المناخ الصحي الملائم لحياة سعيدة تسهم في تأهيلهم وتنمية مهاراتهم وإبراز قدراتهم ومواهبهم الكامنة، ويمكنهم من الاندماج بفاعلية في المجتمع والمشاركة في نموه.

ووجّهت القباج الشكر للقطاع الأهلي والقطاع الخاص على مساهمته البناءة مع المؤسسة القومية وكل مؤسسات الرعاية التابعة في تطوير المنشآت التي تخدم هؤلاء الأبناء.