حرصت الشركة القابضة للأغذية إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، من خلال منافذها بالمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المدن والأحياء والميادين الكبري، على استقرار أسعار السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنين، وتحديدا السكر والأررز والزيت، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة وتوفيرها بكل الكميات التى يطلبها المواطنين، في ظل الإقبال اليومي والمتزايد على منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار السكر والأرز والزيت اليوم في المجمعات الاستهلاكية

كميات كبيرة من السلع الاستراتيجة، تحرص وزارة التموين على ضخها يوميا فى المجمعات الاستهلاكية، وبأسعار مخفضة عن أسعارها لدى محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية الأخري في الأسواق، ونستعرضها في السطور التالية:

- سعر كيلو السكر المعبأ سجل 14.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 34 جنيه.

- سعر كيلو أرز معبأ 22 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

هذا وفى نفس السياق، أوضحت وزارة التموين فى منشور سابق صادر عنها، استقرار جميع أسعار السلع التمونية لشهر أكتوبر والتي تصرف لمستحقي الدعم من خلال بطاقة التموين، وجاءت على النحو التالي:

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.