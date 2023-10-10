في عيد ميلاده.. تعرف على مهنة محمد منير قبل احترافه الغناء

يحتفل اليوم الكينج محمد منير، بعيد ميلاده الـ69، إذ ولد يوم 10 أكتوبر عام 1954، ويعد واحدا من كبار المطربين في تاريخ الموسيقى العربية، مستندًا إلى جماهيرية كبيرة تزيد كل عام، منذ أول ألبوم طرحه عام 1977 باسم «علموني عنيكي»، ليبدأ مشوارا استغرق 44 عامًا.

مهنة محمد منير قبل احتراف الغناء

ويهتم الجمهور، بكل تفاصيل حياه الكينج محمد منير، إذ يحرص في كل لقاءاته على سرد العديد منها، وكان من أبرزها، كشفه عن مهنته قبل دخوله مجال الغناء، إذ قال في لقاء تلفزيوني ببرنامج «استديو 84» المذاع على التلفزيون الأردني عام 1984، من تقديم الفنانة نجوى إبراهيم، إنه كان يعمل مصورا.

وأضاف: «تخرجت من كلية الفنون التطبيقية شعبة تصوير إلكتروني، وعملت مصورا لبعض السنوات، وعملت قبل دخول الفن مع أصحابي المصورين، وظللت 5 سنوات، وبعدها ابتعدت عن الكاميرا تمامًا».

نجاح محمد منير الأخير

يذكر ان محمد منير حقق نجاح كبير مؤخرا، من خلال أغنيته الجديدة «الساحل الشمالي»، التي جمعته بالفنانة ميريام فارس، إذ حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».