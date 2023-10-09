بطل مصر في الرماية يحجز التذكرة الـ11 بأولمبياد باريس 2024

نجح بطل مصر وأفريقيا في الرماية، عمرو أكيد،، في حجز تذكرة التأهل الحادية عشرة للمصريين في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات رماية 25 متر مسدس سريع، ضمن اليوم الختامي للبطولة الأفريقية للرماية المقامة حاليا على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في المركز الأول الرامي المصري عمر أكيد، متقدما على مواطنيه محمود طه الذي حقق الفضية، وعمرو عسلة صاحب البرونزية.

تأهل 11 راميا مصريا لأولمبياد 2024

ويحجز اللاعب الرامي المقعد الحادي عشر للفراعنة في أولمبياد «باريس 2024»، إذ سبقه 10 لاعبين للأولمبياد هم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وارتفعت حصيلة مصر في البطولة الأفريقية إلى 38 ميدالية، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، ليتصدر الرماة المصريون الترتيب العام لجوائز البطولة التي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لـ أوليمبياد باريس 2024.

إشادة بنتائج الفراعنة خلال منافسات البطولة

من جانبه أشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بنتائج الفراعنة خلال منافسات البطولة، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب عن سعادته بتأهل 11 راميا مصريا لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن هذا الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب.