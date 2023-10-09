هدية «المنايرة» لـ محمد منير في عيد ميلاده.. أغنية من مشوار حياته

يحتفل مُحبي الفنان محمد منير، وتحديدًا «جروب المنايرة»، بعيد ميلاد «الكينج» الـ69، الذي يحل غدًا الثلاثاء، بمفاجأة سارة، جرى الإعداد لها على مدار الشهور القليلة الماضية، ومن المُقرر إزاحة الستار عنها، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وكشف الفنان مصطفى الكينج، لـ«الوطن»، تفاصيل مفاجأة «المنايرة»، موضحًا أنهم سيُقدمون أغنية على طريقة الفيديو كليب، تحمل اسم «حب الحياة»، وهي من غناء على حسين، وكلمات وليد جنيدي، وألحان أحمد جنيدي، وتوزيع مصطفى العتال، وإخراج حمزة، وذلك بمصاحبة وظهور «محبي الكينج».

وأوضح أنّ تلك الأغنية تضم كلمات من أبرز أغاني محمد منير، الذي قدّمها منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وحتى عام 2016، مؤكدًا أنه جرى التحضير لها طوال الشهور القليلة الماضية، وجرى الانتهاء من تصوير الفيديو كليب، قبل 4 أيام تقريبًا، كما حرص على توجيه الشكر إلى «سافيولا» والذي بذل جهودًا ضخمة طوال مرحلة «الكاستينج».

وتابع أنّ «هذه الأغنية تُجسد مشوار محمد منير الفنى فى حدوته وذكر ألبوماته، وهي بمثابة تكريم وإهداء لمشوار الكينج الفنى والثرى فى عيد ميلاده»، مُعربًا عن آماله بأنّ تنال الأغنية إعجاب محمد منير، فور اطلاعه عليها.

وتقول كلمات الأغنية: «حب الحياة هو المقصود من كل ممنوع أو مفروض.. وإن علموني أحب الناس من قلبي لا في شرك ولا حدود.. شبابيك كتير يا سنين عمري تتكلمي في تعبي وصبري.. وإن إحنا بنتولد عاشقين للعشق نفسه من بدري.. برئ يا حلم البني آدمين بنلف وسط الدايرة سنين».