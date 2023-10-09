«الداخلية» تحذر أنصار أحد مرشحي الرئاسة المحتملين من أي مخالفات تخل بالأمن العام

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا تؤكد خلاله التصدي لأي مخالفات تخل بالأمن العام، في ضوء ما يتم ترديده من جانب أنصار بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وذكرت الداخلية في بيانها الصادر قبل قليل: «صرح مصدر أمني بأنّه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخلّ بالأمن».

وأضافت الوزارة في بيانها: «تؤكد وزارة الداخلية أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفة تخل بالأمن العام».