مواطنون عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: مصر بحاجة إلى رجل مخلص وذكي

شهد الشهر العقاري بمنطقة المجزر في المنصورة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتحرير تأييدات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطنون: «السيسي» رجل مخلص ومصر بحاجة إلى إدارة ذكية

قالت نهى عبد العظيم، مدرسة في إحدى المدارس بمدينة المنصورة: «سأنتخب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأنه رجل مخلص، ومصر الآن تمر بظروف عصيبة بحاجة إلى إدارة ذكية وحازمة لا تحتمل أي خطأ، والسيسي أرسله الله لإنقاذ مصر واستعادتها من بؤرة الظلام التي كنا نعيش فيها، وأعاد لها رونقها وهيبتها مرة أخرى».

وتابعت: «السيسي أهتم بقضايا الطفل، وأصبح هناك إجراءات قوية لحمايته والحفاظ عليه، كذلك كانت هناك قضية الوصاية، وكانت الأمهات تعاني من هذا الأمر، حتى بدأ يناقش هذا الموضوع ويعيد الوصاية مرة أخرى للأم، الرئيس السيسي أب وأخ وصديق وليس رئيس دولة أو مسؤول، و دائما يقول أنا منكم وواحد منكم».

وأضاف عبد الله عبد العظيم، موظف بالدقهلي: «في عهد الرئيس السيسي، شهدنا ما حُرمت منه مصر لسنوات طويلة، من تطورات ونهضة، وكذلك حرية التعبير والرأي، أصبح لنا الحق في الانتخاب والتصويت وإبداء الرأي، وهو مسمتع جيد ويتقبل كل الأراء، كما أنه متواضعًا للغاية وذكي ولديه حنكة سياسية وعسكرية».

وأضاف: «أنا أؤويد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، ولن نجد رجلًا يصلح لقيادة مصر سوى هذا الرجل العظيم، الذي شعر بالناس البسطاء وذوي الهمم، وأقام معارض لم يقمها رئيس دولة من قبل، وأقول له استمر يا ريس، نحن نريدك وبحاجة إليك الفترة المقبلة».

أماكن مكاتب توثيق الشهر العقاري بالدقهلية

ووفقا للهئية الوطنية للانتخابات، يوجد في محافظة الدقهلية، 8 مكاتب مصلحة الشهر العقاري لتحرير التأييدات وهي: «مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة، مكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدماتمنية سندوب أعلى المسجد، مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه، مكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص مركز شربين، مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة بجوار بنزينة أبو سالم، مكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثماربجمصة، مكتب توثيق الستاموني، مكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر».