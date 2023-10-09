توصيل المرافق وأعمال الطرق لمشروع مساكن الجلاء بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن قيامها بتكليف المهندسة نهاد البلتاجي، مدير عام التنمية الحضرية، بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق وأعمال الطرق الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء.

مشروع تطوير العواصم

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن تنفيذ مساكن الجلاء جاء ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المحافظة متابعة الأعمال للانتهاء من توصيل كل المرافق وأعمال الطرق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات إنجاز كبير للدولة المصرية وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كل القطاعات.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق غير المخططة بالتوازي مع تنفيذ مبادرة حياه كريمة في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.

أعمال تطوير مساكن الجلاء بالدقهلية

وقالت مدير عام التنمية الحضارية إنه جرى التمهيد لأعمال الرصف بشارع الجلاء بعد الانتهاء من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي.

وتشمل مشروع إنشاء عمارات على أرض حي شرق المنصورة حيث يتم انشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إداري و22 محل تجاري، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بعدد 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية.