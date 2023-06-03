تطوير مساكن الجلاء بالدقهلية من المشروعات المهمة.. والأهالي: بنشكر السيسي

شهدت محافظة الدقهلية، العديد من الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطوير العشوائيات ورصف الطرق وبناء الكباري، وكان للدقهلية النصيب الأكبر في التطوير، ومن ضمنها مساكن الجلاء التي عانى سكانها من تصدع المباني والقمامة، ليصل صوتهم إلى رئاسة الجمهورية، وتكون هي من أولويات الرئيس السيسي في تطويرها، لتصبح جاهزة للاستلام خلال الأسابيع المقبلة.

مساكن الجلاء بالمنصورة من المشروعات المهمة في مصر

التقت «الوطن» بالنائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للحديث عن التطورات والإنجازات التي تمت في أبراج الجلاء، قائلا: «مساكن الجلاء بالمنصورة من المشروعات المهمة والكبيرة جدا في مصر، كان سيتم إخلاء المواطنين من السكن بسبب انهيارها وكانت آيلة للسقوط، وكانت ستحدث مأساة في حال إخلاء هؤلاء السكان».

وأضاف النائب: «طلبنا من الجهات المسؤولة إعادة بناء هذه المساكن على الفور، وتقرر بناء مساكن الجلاء، وكان هناك مشكلة بالتوازي مع مساكن إيواء المجزر بالمنصورة، وكانت حالتهم صعبة جدا، وفي حالة عوز شديد، وعندما جرى العرض على رئيس الجمهورية قرر بإزالة كل المساكن القديمة بالجلاء وجمع سكان إيواء المجزر وسكان مساكن الجلاء في مشروع واحد، على أرض مساكن الجلاء الذي جرى في زمن قياسي، وتم التشطيب والانتهاء قبل مواعيد التنفيذ».

الشرقاوي: لن يستطيع أحد أن ينكر هذا الإنجاز العظيم

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن المشكلة تحولت إلى إنجاز كبير، والدولة نفذت نموذجا نتمنى أن نراه في كل مكان، مؤكدا: «لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الإنجاز العظيم، وسيعود الساكن ليستلم شقته، ولن يدفع إلا إيجار هذه الشقة بمبلغ رمزي، وسكان الإيواء سيتم جمعهم مع سكان الجلاء، بقرار من الرئيس السيسي، أن يتم كل هذا بشكل موحد».

ولفت إلى أنه «جرى تطوير المساكن من قبل الدولة، بدون أن يدفع أحد من السكان أي مال من جيبه، وهذه المساكن المكونة من 7 أبراج، بها 702 وحدة سكنية بخلاف الدور الأرضي، كلها مخصصة لسكان مساكن الجلاء، وإيواء المجزر فقط ولا يوجد أي شقة للبيع».

الشرقاوي: إنجاز الجلاء حمى السكان من التشرد

وشدد عضو مجلس النواب، في حديثه لـ«الوطن»، على أن «هذا الإنجاز الذي تشهده مدينة المنصورة هو حماية السكان من التشرد، وحمايتهم من عدم وجود مسكن آمن، وقبل الافتتاح بأسابيع قليلة نشاهد 7 عمارات انتهت فيها أعمال البناء والتشطيبات، وانتهاء البنية التحتية، وسيجرى تركيب بلاط الإنترلوك، والمكان سيكون حضاري بحت»، متابعا: «كل الشكر لصاحب القرار، وهو رئيس الجمهورية، بعد أخذ الموافقات، وهو من طور هذه المسألة، وخلال أسابيع قليلة سيستلم السكان هذه الوحدات».

مواطنون: الرئيس السيسي حقق حلمنا في توفير حياة كريمة

ورصدت «الوطن» آراء عدد من قاطني مساكن الجلاء، منهم خالد عبد الغني، موظف، أحد سكان مساكن الجلاء، الذي أكد أنه «كانت البيوت في البداية عبارة عن 16 عمارة، والعمارة الواحدة عبارة عن 5 طوابق، وكانت إحدى الشقق سقفها سقط علينا، وبدأت المباني تتصدع وتتهالك، وتواصلنا مع عدد من المسؤولين ووصل صوتنا إلى الرئيس السيسي، ونعبر عن حبنا لهذا الأب ولهذه الشخصية العظيمة الذي استجاب لشكوانا ووفر لنا مكان آدمي وحياة كريمة».

وتابع خالد عبد الغني: «بدأنا نرى الإنجازات العظيمة ونرى الحلم يتحقق بدلا من العشوائيات، نظرات العالم لمصر تغيرت في عهد السيسي، ونفتخر بوجوده، خاصة أنه يبحث عن المواطن البسيط وعن حقوقه، وأنشأ الشقق والوحدات كلها مثل بعضها من حيث المساحة وعدد الغرف».

في السياق ذاته، قال مصطفى شعبان، أحد ساكني أبراج الجلاء بالدقهلية: «نشكر الرئيس السيسي على هذا الإنجاز العظيم، سابقا قبل التطوير كان هناك ضرر كبير علينا جدا، حتى تدخل الرئيس السيسي على الفور، وأصدر قرارا، ونفذ أول أبراج جديدة في المنصورة، وأخرجنا من الظلام إلى النور، وأنا أتحدث على لسان 420 أسرة».

وأوضح: «كنا نعيش سابقا في قمامة وصرف صحي، ولم يكن هناك أي اهتمام بالعشوائيات إلى أن جاء السيسي، أنا فرحان جدا بالانجاز، وأحب أقول للريس احنا معاك وشايفين شغل صح وإنجازات تتم على أرض الواقع، وراجل شغال بكل جدية».