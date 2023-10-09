عاجل.. 10 قرارات حكومية مهمة لخفض الأسعار.. تعرف عليها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن 10 قرارات حكومية مهمة لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن أهم ملف عملت عليه الحكومة خلال الفترة الأخيرة هو أزمة التضخم وارتفاع السلع الغذائية، مؤكدًا أن ظاهرة التضخم ظاهرة عالمية تعاني منها كل الدول.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: «عملنا على المدى القصير لتخفيف آثار التضخم وعلى المدى الطويل لتوطين الصناعات المحلية، ونقدر دور القطاع الخاص الوطني المصري الذي يقف مع الحكومة في كل الأزمات، ولن أتهاون وسأتخذ كافة الإجراءات ضد أي تلاعب في الأسعار».

10 قرارات حكومية مهمة لخفض الأسعار

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الـ10 قرارات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء لخفض الأسعار وهي كالتالي:-

- استهدفنا مجموعة السلع الرئيسية لخفض أسعارها أمام المواطن المصري.

- تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور لنضمن انخفاض الأسعار واستقرار في سلع منتجات معينة.

- عدم توافر العرض الكافي من السلع كان أحد أسباب ارتفاع الأسعار.

- توفير العملة الصعبة لزيادة المعروض كان أحد الحلول المطروحة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.

- وضعنا آلية لحل أزمة الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات في الموانئ.

- التوافق على 7 مجموعات سلع رئيسية سيتم تخفيض أسعارهم بنسب من 15%-20%

- الفول والعدس والألبان والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز سيتم خفض أسعارهم بحلول السبت القادم.

- خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

- التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.

- الأسعار ستكون معلنة ومدونة على المنتجات.

- التحكم في السلاسل المختلفة لتوريد المنتج النهائي للمواطن.