«الغرف التجارية» تزف بشرى سارة: انخفاض أسعار 9 سلع غذائية الأسبوع المقبل

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار مسبب ومبرر لكنه غير مقبول، موضحا انخفاض أسعار 9 سلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل، بشكل يشعر به المواطن، وتشمل سكر، أرز، مكرونة، فول، زيت، جبنة بيضاء، وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

انخفاض أسعار 9 سلع

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه جرى تنظيم مبادرات مثل «أهلا مدارس» لتوفير السلع بأسعار مخفضة، لكنها لم تعد كافية.

وأكد «عز» أنه جرى خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسؤولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشكلات الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

وأردف أن محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير المكون الدولاري لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.

توفير الأدوية في الصيدليات

واستطرد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الجميع سيكون خلية نحل خلال أيام الإجازة، لتطبيق خفض الأسعار بقيم يشعر بها المواطن، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ملتزم بإلغاء أرباحه تماما، حيث يبيع بالتكلفة.

وأضاف أنه لن يحدث أن تأخر القطاع الخاص عن أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية، وسيجري توفيرها في كل المحال، ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.