البابا تواضروس يستقبل سفيرتين مصريتين في رواندا

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السفيرة نرمين الظواهري سفيرة مصر الجديدة في جمهورية رواندا، كما استقبل قداسته السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر الحالية في رواندا، وقدم لكل منهما الشكر على الجهود التي بُذِلت في سبيل تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في العاصمة الرواندبة كيجالي.

وأكّد البابا تواضروس اهتمام الكنيسة القبطية بدعم المجتمعات الإفريقية من خلال إرسال قوافل طبية وإنشاء عيادات ومستشفيات لخدمة هذه المجتمعات باسم مصر.

ومن جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، الذي عرض على البابا عددًا من الملفات الخاصة بخدمته الرعوية في إسنا وأرمنت.

ر.