سيدات الدقهلية يتصدرن المشهد في تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تصدرت سيدات الدقهلية المشهد أمام مكتب الشهر العقاري بمنطقة المجزر في المنصورة، حيث توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

منى: مصر صامدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقالت منى زعزوع، موظفة بجامعة المنصورة، «هنتخب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عشان كل شيء قام به، يكفي الأمن والأمان اللي إحنا فيه، مصر صامدة في عهده، ودا أكبر سبب لتأييده ودعمه، وبالرغم من هذه الظروف العصيبة لم ينس المرأة، واهتم بقضيتها وتمكين المرأة من كل شيء، وفر لنا كل شيء في الدولة ومدن سكنية جديدة والرقعة الزراعية زادت».

وتابعت حنان راضي، ربة منزل بالدقهلية، سأؤيد الرئيس السيسي وسأدعمه وسنقف خلفه لأنه كان عندي قضية حضانة لأطفال منذ سنوات لم أتمكن منها إلا في عهد السيد عبد الفتاح السيسي لأنه هو الذي يعرف قيمة المرأة وساندها في إطار الدستور والقانون وعدل عددا من القوانين من أجلنا بالرغم من عدم مقابلتنا له، إلا أن شعوره بنا يجعلنا نشعر وكأنه أحد أفراد أسرتنا، مضيفة «استمر في طريقك واستكمل مسيرتك في التنمية والإعمار مصر بحاجة إليك».

سلوى: سنرد الجميل للرئيس السيسي تقديرا لجهوده

وتابعت سلوى الشاذلي، موظفة بالدقهلية، عندما نشاهد ما يحدث في العالم من دمار يجعلنا نتمسك بالمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وندرك قيمته وقيمة ما فعله من أجل الحفاظ على أمن وأمان البلد، ونحن سيدات المنصورة والدقهلية أجمع سنرد الجميل للرئيس السيسي على ما بذله من جهود وتضحيات من أجل هذا الوطن.