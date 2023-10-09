تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعتي الشارقة بالإمارات والمنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الشارقة بالإمارات وجامعة المنصورة الجديدة، لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

بروتوكول تعاون مشترك

وأشارت جامعة جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن بروتوكول التعاون المشترك مع جامعة الشارقة جاء بهدف بدء تنفيذ التعاون بين الجانبين، فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

وأوضحت الجامعة، أن التعاون جاء في مجالات البحث العلمي من خلال أعضاء الهيئتين الأكاديميتين في الجامعتين لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الموارد المعرفية، والعمل على البحوث والدراسات العلمية المشتركة، وتقديم الخدمات الاستشارية، وإعداد البرامج والخطط والمشاريع كل في مجال اختصاصه، وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها لمنتسبي ومتعاملي الطرفين.

وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، سعادته بالتعاون المشترك مع جامعة الشارقة، مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، والاستثمار في العنصر البشري، وهو أساس النجاح في مختلف المجالات، مشيرا إلي أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.